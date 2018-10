Boks. Postanowienia WBC: Pretendenci i obowiązkowe obrony

Podczas trwającej w Kijowie konwencji WBC wyznaczono obowiązkowych pretendentów dla niektórych mistrzów World Boxing Council. Kto, z kim i w jakiej kolejności. Oto wiadomości z Ukrainy.

Waga ciężka: zwycięzca walki Deontaya Wildera z Tysonem Furym (1 grudnia) może się spotkać w kolejnej potyczce w unifikacji z Anthonym Joshuą. Dominic Breazeale poczeka w takim wypadku na swoją szansę nieco dłużej.

Waga cruiser: 10 listopada Aleksander Usyk skrzyżuje rękawice z Tonym Bellew. Następne ruchy w tym limicie zostaną podjęte po pierwszych walkach turnieju WBSS.



Waga półciężka: lepszy z dwójki Adonis Stevenson vs Aleksander Gwozdyk (1 grudnia) będzie miał pół roku na jedną dobrowolną obronę. Po niej będzie zobowiązany do starcia z Badou Jackiem.



Waga superśrednia: po tym jak David Benavidez wpadł na wyrywkowym teście i wykryto w jego organizmie ślady kokainy, ten wielki talent zostanie zdegradowany do statusu "mistrza w zawieszeniu", a o wakujący tytuł mistrzowski powalczą dwaj najwyżej notowani pięściarze - Anthony Dirrell oraz Avni Yildrim



Waga średnia: Canelo Alvarez ma otwartą drogę do dobrowolnej obrony. Władze WBC wyznaczyły Giennadija Gołowkina i Jermalla Charlo do konfrontacji o pas w wersji tymczasowej. Lepszy z tej dwójki zostanie obowiązkowym challengerem dla Meksykanina.



Waga junior średnia: najwyżej notowani w rankingu Julian Williams i Erislandy Lara powalczą o status oficjalnego pretendenta dla Jermella Charlo.



Waga półśrednia: kiedy tylko Keith Thurman powróci do zdrowia i na ring, będzie mógł spotkać się z nowym championem, Shawnem Porterem.



Waga junior półśrednia: Adrien Broner oraz Jorge Linares zostali wyznaczeni do eliminatora, choć wcale nie jest powiedziane, że zgodzą się na taki pojedynek. W półfinale następnego eliminatora mają się natomiast zmierzyć Wiktor Postoł i Mohamed Mimoune.



Waga lekka: Mikey Garcia i Richard Commey osiągnęli porozumienie. Wkrótce poznamy datę ich starcia. Następny w kolejce będzie już czekał Luke Campbell.



Waga superpiórkowa: w pierwszą sobotę listopada Miguel Berchelt stanie naprzeciw Miguela Romana. W eliminatorach powinni zmierzyć się Francisco Vargas z Eduardo Hernandezem oraz Szawkat Rachimow z Jhonnym Gonzalezem.



Waga piórkowa: mistrz WBC Gary Russell przystępuje do unifikacji z championem WBA Leo Santa Cruzem.



Waga superkogucia: Rey Vargas ma problemy zdrowotne, ale gdy się wykuruje, będzie rywalem lepszego z dwójki Abigail Medina vs Tomoki Kameda (12 listopada).



Waga kogucia: Nordine Oubaali oraz Rau’shee Warrren powalczą o wakujący pas WBC



Waga junior kogucia: Srisaket Sor Rungvisai broni tytułu w sobotę. Po spodziewanym zwycięstwie kolejnym przeciwnikiem ma być już Juan Francisco Estrada.



Waga musza: przed Cristoferem Rosalesem dobrowolna obrona. Kolejnym przeciwnikiem ma być wygrany z eliminatora - Andrew Selby vs Julio Cesar Martinez.



Waga junior musza: już w niedzielę pojedynek Kena Shiro z Milanem Melindo. A w eliminatorze spotkają się Jonathan Taconing i Hiroto Kyoguchi.



Waga słomkowa: Wanheng Menayothin ma przed sobą dobrowolną obronę, lecz kolejnym przeciwnikiem ma być ktoś z dwójki Simphiwe Khonco vs Tsubasa Koura.