Boks. Rewanż Gołowkina z Alvarezem coraz bardziej zagrożony

Wciąż nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Sportowa Komisja Stanu Newada w sprawie rewanżowej walki pomiędzy Giennadijem Gołowkinem a Saulem "Canelo" Alvarezem. Decyzja szefostwa hali T-Mobile Arena sugeruje, że starcie jest jednak zagrożone, bo kibice mogą już składać wnioski o zwrot pieniędzy za bilety.

Zdjęcie Saul "Canelo" Alvarez, Giennadij Gołowkin /Getty Images

Pierwsza walka Gołowkina z Alvarezem z września ubiegłego roku zakończyła się kontrowersyjnym remisem na niekorzyść kazachskiego mistrza świata. Na rewanż w wykonaniu znakomitych pięściarzy ostrzyli sobie zęby kibice, ale pojawiła się przesłanka, sugerująca, że mogą obejść się smakiem. - Jeśli kibic sobie zażyczy, to otrzyma pełen zwrot pieniędzy za bilet - powiedział telewizji ESPN rzecznik prasowy MGM Resorts International.

Decyzja szefostwa T-Mobile Areny o możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy za bilety skłania do wniosku, że do rewanżu może rzeczywiście nie dojść. Wszystko przez wpadkę dopingową Alvareza z połowy lutego. W organizmie Meksykanina wykryto clenbuterol używany w sportach walki do zrzucenia wagi.

Alvarez, który jest tymczasowo zawieszony, tłumaczył się spożyciem zanieczyszczonego mięsa, ale nie wiadomo, czy Sportowa Komisja Stanu Newada da temu wiarę, a to ona wydaje pięściarzom licencje. Decyzja ma zapaść 18 kwietnia, czyli nieco ponad dwa tygodnie przed terminem walki.

Media spekulują, że Alvarez może zostać zdyskwalifikowany od dziewięciu miesięcy do 24.

kip

