Boks. Robert Parzęczewski ma nowego rywala. Jest nim Tim Cronin

Robert "Arab" Parzęczewski (19-1, 12 KO) pierwszy dowiedział się o tym, że na gali "Polsat Boxing Night" 21 kwietnia w rodzinnej Częstochowie czeka go zmiana przeciwnika. Anonsowanego do tej pory Emmanuela Danso (28-2, 23 KO) zastąpił Tim Cronin (11-1-1, 2 KO).

Zdjęcie Robert Parzęczewski podczas walki z Saidem Mbelwą /Michał Stawowiak /Newspix

Obchodzący niedawno 34. urodziny Kanadyjczyk przegrał zawodowy debiut, ale potem już radził sobie dużo lepiej. Niemal dokładnie rok temu sięgnął po krajowy tytuł w wadze półciężkiej. Tak więc naprzeciw siebie staną mistrz Polski i mistrz Kanady.



Z kolei "Arab" powoli kończy sparingi i ten najtrudniejszy etap przygotowań. Jak zwykle w swoim mieście będzie mógł liczyć na gorący doping swoich krajanów, ale po zmianie rywala zadanie wcale nie będzie łatwe.

W walce wieczoru gali pod Jasną Górą wystąpi Tomasz Adamek. "Góral" zmierzy się z Amerykaninem Joeyem Abellem, który w ostatnim starciu ciężko znokautował Krzysztofa Zimnocha.



Obsada gali "Nocy Zemsty":

Tomasz Adamek (52-5, 30 KO) vs Joey Abell (34-9, 32 KO)

Mateusz Masternak (40-4, 27 KO) vs Youri Kalenga (23-4, 16 KO)

Adam Balski (11-0, 8 KO) vs Denis Graczew (16-6-1, 9 KO)

Damian Jonak (39-0-1, 21 KO) vs Lukas Ndafoluma (11-1, 3 KO)

Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) vs Sarah Pucek (8-2-1, 1 KO)

Robert Parzęczewski (18-1, 11 KO) vs Tim Cronin (11-1-1, 2 KO)

Łukasz Wierzbicki (15-0, 6 KO) vs Michał Żeromiński(13-3-1, 1 KO)

Michał Chudecki (11-2-1, 3 KO) vs Damian Wrzesiński (13-1-1, 5 KO)