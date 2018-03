Boks. Sęk poleci do Anglii na walkę z Yardem?

Ostatnio na jednym z portali społecznościowych wypłynęła informacja, że Dariusz Sęk (27-3-3, 9 KO) otrzymał ofertę pojedynku z mocno bijącym Anthonym Yardem (15-0, 14 KO). Nasz czołowy pięściarz wagi półciężkiej przyznaje, że jest coś na rzeczy.

Do pojedynku Polaka z brytyjskim prospektem może dojść 14 kwietnia podczas gali z walką wieczoru Saunders - Murray w Londynie. Tarnowianin potwierdził, że toczą się w tej sprawie zaawansowane rozmowy.

- Jest to możliwe, ale kontrakty jeszcze nie są podpisane - poinformował "Sęku".

Sęk był ostatnio przymierzany do występu na kwietniowej gali Tomasza Babilońskiego w Legionowie, ale jeśli uda się dopiąć walkę z Brytyjczykiem, to zapewne te plany zostaną zweryfikowane. Przypomnijmy, że 31-latek z Tarnowa po raz ostatni zaprezentował się kibicom między linami 21 października w Wieliczce, kiedy to pokonał przed czasem w trzeciej rundzie Francisa Chekę.