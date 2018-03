Boks. Stawką walki Masternak - Kalenga pas WBO European

Znaczącą wzrosła stawka rewanżowej walki Mateusza Masternaka (40-4, 27 KO) z Yourim Kalengą (23-4, 16 KO). Na biodrach zwycięzcy znajdzie się wakujący pas WBO European kategorii junior ciężkiej.

Pojedynek automatycznie wydłuża się do dwunastu rund, a tytuł mocno winduje zawodników w rankingu World Boxing Organization. W ostatnim zestawieniu "Master" był notowany na siódmym miejscu.

Obaj sportowcy mają swoje zadawnione porachunki. Pierwszy raz spotkali się w czerwcu 2014 roku w Monte Carlo, boksując o tytuł mistrza świata federacji WBA w wersji tymczasowej. Po trudnej do punktowania walce sędziowie wskazali ostatecznie stosunkiem głosów dwa do jednego na reprezentanta gospodarzy. Ten werdykt do dziś nie daje spokoju podopiecznemu trenera Andrzeja Gmitruka.

Tym razem jednak to "Master" będzie miał kibiców za sobą, a jeśli wygra, być może w ciągu najbliższych kilku miesięcy doczeka się kolejnej szansy zaboksowania o tytuł mistrzowski.

Masternak notuje obecnie serię czterech kolejnych zwycięstw. Co ciekawe dwa z nich odniósł również na galach z cyklu PBN, odprawiając na punkty Erica Fieldsa oraz Ismaijła Siłłacha. Kalenga będzie jednak dużo większym zagrożeniem, bo choć momentami boksuje chaotycznie, to bije bardzo mocno.

W walce wieczoru gali "Polsat Boxing Night: Noc Zemsty", która odbędzie się 21 kwietnia w Częstochowie, wystąpi Tomasz Adamek. Przeciwnikiem "Górala" będzie ostatni pogromca Krzysztofa Zimnocha, Amerykanin Joey Abell. Przewaga w wyszkoleniu i technicznym zaawansowaniu jest zdecydowanie po stronie Polaka, ale to pięściarz mieszkający w Coon Rapids koło Minneapolis dysponuje nokautującym ciosem w wadze ciężkiej. Jak na mańkuta przystało, naturalnie potrafi mocno uderzyć z lewej ręki, ale prawą też ma nie od parady i potrafi nią wywracać.

Pod Jasną Górą wystąpią także Adam Balski, Damian Jonak, Robert Parzęczewski, Ewa Brodnicka, Michał Chudecki i Łukasz Wierzbicki.