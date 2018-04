Boks. Wach, Głowacki, Fonfara i Parzęczewski wystąpią na galach na Mazowszu

W odstępie miesiąca, w maju i czerwcu, odbędą się cztery gale bokserskie na Mazowszu. Dwie kibice obejrzą w Warszawie, pozostałe w Nadarzynie i Legionowie. W ringu walczyć będą m.in. Andrzej Fonfara, Mariusz Wach i Robert Parzęczewski. W Wałczu wystąpi Krzysztof Głowacki.

Organizatorem dwóch imprez będzie Mariusz Grabowski, przy wsparciu Mariusza Konieczyńskiego i Mateusza Borka. Gale zaplanowane są na 19 maja w Nadarzynie i 16 czerwca w Warszawie.

"Podczas 'Ptak Warsaw Expo Boxing Night' wystąpi m.in. były młodzieżowy mistrz świata WBO w wadze półciężkiej Robert 'Arab' Parzęczewski. Po ostatnim efektownym zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Timem Croninem awansował na wysokie ósme miejsce w seniorskim rankingu World Boxing Organization" - powiedział PAP Grabowski.

24-letni Parzęczewski, legitymujący się rekordem 20-1, w tym roku wygrał też z Andrzej Sołdrą. W dawnych latach zdarzało się, że pięściarze walczyli co miesiąc, teraz to już rzadkość. Tymczasem częstochowianin w dwa miesiące trzykrotnie będzie wychodził na ring. Nazwisko najbliższego rywala nie jest znane.

"Robert, jeśli nie ma kontuzji, to chciałby rywalizować na każdej gali i nieważne, czy one są w odstępie tygodnia czy miesiąca. Zawsze jest gotowy do walki na dobrym poziomie. Patrząc na statystyki, na dziś jest liderem krajowej kategorii półciężkiej, ale na pewno jeszcze wiele musi poprawić w swoim boksie. Rwie się do każdego przeciwnika, o jakim usłyszy, lecz musimy umiejętnie prowadzić jego karierę, a na pewno da on kibicom wiele satysfakcji" - stwierdził promotor.

Gala w Nadarzynie odbędzie się podczas targów sportowych "Go Activ Show". "Wśród zaproszonych gości są m.in. mistrz świata kat. półciężkiej i junior ciężkiej Tomasz Adamek, aktualna mistrzyni WBO w super piórkowej Ewa Brodnicka oraz Mateusz Masternak czy Adam Balski, a pojawią się też sportowcy z innych dyscyplin" - dodał Grabowski.

Na liście boxrec wciąż na pierwszym miejscu widnieje nazwisko byłego pretendenta do tytułu mistrza świata WBC 30-letniego Fonfary, ale on wkrótce przenosi się do wagi junior ciężkiej. 16 czerwca na Torwarze w Warszawie pięściarz od wielu lat mieszkający w USA ma stoczyć pojedynek z Ukraińcem Ismaiłem Sillachem, który także bez powodzenia walczył o pas czempiona.

Z kolei były pretendent w kategorii ciężkiej Mariusz Wach, który po rocznej karencji występował na galach Tymexu, będzie gwiazdą gali 25 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Spotka się z Amerykaninem Erikiem Moliną, który dwa lata temu znokautował Adamka.

Natomiast gala w Legionowie odbędzie się 2 czerwca. Głównym wydarzeniem będzie starcie Michała Cieślaka z Siergiejem Radczenko.

Najwcześniej, bo już 12 maja w rodzinnym Wałczu były czempion WBO w junior ciężkiej Krzysztof Głowacki zmierzy się z Kolumbijczykiem Santanderem Silgado.