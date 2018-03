Boks. Wilder ostatecznie nie pojawi się na walce Joshuy z Parkerem

Mimo wcześniejszych zapowiedzi czempion federacji WBC w wadze ciężkiej Deontay Wilder (40-0, 39 KO) nie pojawi się w Cardiff, by spod ringu śledzić sobotni, hitowy mecz pomiędzy Anthonym Joshuą (20-0, 20 KO) a Josephem Parkerem (24-0, 18 KO).

Zdjęcie Deontay Wilder (z lewej) /AFP

"Brązowy Bombardier" zapowiadał, że po zakończeniu brytyjsko-nowozelandzkiego pojedynku będzie chciał wejść do ringu i osobiście zaprosić do walki zwycięzcę.

Obóz Joshui zapowiedział jednak, że nie będzie chciał dopuścić do takiego spotkania, zatem Amerykanin z wyjazdu na wyspy zrezygnował.

- Jest więcej niż mile widziany. Różnica pomiędzy nim, a Kliczką, który w 2016 roku spod ringu obserwował moją walkę w Manchesterze, polega jednak na tym, że Władimir przyjechał do nas podpisać umowę na walkę. Wilderowi chodziło zaś tylko o zrobienie szumu. Chętnie zaprosimy go do stołu, ale jeżeli on chce tylko wejść na ring i robić różne szalone rzeczy, to nie jesteśmy tym zainteresowani - skomentował Anthony Joshua.