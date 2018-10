Bokser David Haye - ambasador projektu "100 x 100"- przyjechał do Polski

Wizytą w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz oddaniem hołdu ojcom polskiego boksu, rozpoczęła się w środę wizyta boksera Davida Haye'a w Polsce - poinformowała Polska Fundacja Narodowa. Haye jest nowym ambasadorem projektu PFN "100 x 100".

"Polska Fundacja Narodowa przedstawia kolejnego ambasadora projektu +100x100+ realizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie nim wielokrotny mistrz świata w boksie - David Haye" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie.

David Haye jest mistrzem świata organizacji WBA w wadze ciężkiej oraz federacji WBC, WBA i WBO w kategorii junior ciężkiej. Jak podkreślono, podczas wizyty, która rozpoczęła się w środę, Haye będzie miał okazję "poznać nasz kraj pod względem historycznym i kulturowym, zwiedzi także Warszawę".

Celem wizyty boksera jest także oddanie hołdu ojcom polskiego boksu - Feliksowi Stammowi oraz Tadeuszowi Pietrzykowskiemu, który boksował w obozie śmierci w Auschwitz, gdzie walczył za chleb, który następnie rozdawał swoim współwięźniom.

"Współpracę z gwiazdą boksu, Davidem Hayem planujemy długofalowo. Podczas najbliższych spotkań w Polsce opowie on m.in. o promocji kraju poprzez program, oraz o swoim postrzeganiu Polski i polskiej historii, o fascynacji polską kulturą i polskim sporcie" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes PFN Filip Rdesiński.

Z kolei członek zarządu PFN Robert Lubański zwrócił uwagę, że celem Fundacji jest angażowanie do projektu "100x100" ambasadorów pochodzących z różnych krajów i wywodzących się z różnych dziedzin. "Są to artyści, aktorzy, sportowcy, intelektualiści, przedsiębiorcy oraz liderzy opinii. Zawsze są to osoby rozpoznawalne i szanowane w swoich krajach. Liczymy, że dzięki ich aktywności, dotrzemy z wiedzą o współczesnej Polsce do bardzo szerokiego grona odbiorców" - zaznaczył.

Haye odwiedził już m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Na wieczór zaplanowano także spotkanie z bokserem, które odbędzie się w warszawskiej Hali Gwardii, będącej legendarnym centrum polskiego boksu.

Jak przypomniała PFN, projekt "100x100" został zainaugurowany we wrześniu b.r. wizytą byłego mistrza świata Formuły 1 Miki Hakkinena w Polsce, a także spotkaniem z filmowcem Patrickiem Neyem, prof. Janem Szumskim i związanym z F1 przedsiębiorcą i mówcą Markiem Gallagherem.

Z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości PFN nawiązuje współpracę ze 100 wybitnymi, znanymi na całym świecie postaciami życia publicznego. Projekt ma na calu promocję Polski za granicą poprzez zaangażowanie wpływowych i rozpoznawalnych na świecie osób.

Działania w ramach projektu "100x100" kierowane są głownie do odbiorców poza granicami Polski.



autorka: Nadia Senkowska