Carlos Cuadras na odwyku narkotykowym

Szef World Boxing Council poinformował, że zawieszony niedawno w związku z odmową badań antydopingowych Carlos Cuadras (36-3-1, 27 KO) udał się na odwyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izu Ugonoh o gruntownych zmianach w swojej "rodzinie". Wideo INTERIA.TV

Mauricio Sulaiman stwierdził, że 29-letni Meksykanin, były mistrz świata w wadze super muszej, zmaga się z uzależnieniem od narkotyków.



"Carlos Cuadras jest już w klinice rehabilitacyjnej, ma nasze całkowite wsparcie. Znajduje się w miejscu, w którym może się znaleźć każdy z nas. Będziemy go wspierać, aż wróci do normalnego życia i boksu" - oświadczył.



Meksykanin był mistrzem WBC od maja 2014 roku do września 2016, kiedy stracił tytuł na rzecz Romana Gonzalez. Porażkę zaliczył też w ostatnich dwóch walkach - najpierw z Juanem Francisco Estradą, a potem z McWilliamsem Arroyo.