Damian Jonak poznał nazwisko rywala

Poznaliśmy ostatnią odsłonę "Wojny Domowej". Damian Jonak (41-0-1, 21 KO), który po trudnym boju pokonał w piątek Sherzodę Husanowa, otworzył sobie furtkę do występu 17 listopada w Radomiu.

Rywalem Polaka będzie 34-letni Brytyjczyk Andrew Robinson (21-4-1, 6 KO).



Przypominamy pełną rozpiskę gali organizowanej przez MB Promotions.



Adam Balski (12-0, 8 KO) vs Nikodem Jeżewski (15-0-1, 9 KO)

Damian Jonak (41-0-1, 21 KO) vs Andrew Robinson (21-4-1, 6 KO)

Robert Parzęczewski (21-1, 14 KO) vs Dariusz Sęk (27-4-3, 9 KO)

Łukasz Wierzbicki (16-0, 6 KO) vs Bethuel Ushona (36-6-1, 9 KO)

Michał Żeromiński (13-4-1, 1 KO) vs Mikołaj Vovk (13-3, 9 KO)

Michał Chudecki (11-2-2, 3 KO) vs Damian Wrzesiński (15-1-2, 5 KO)

Rafał Grabowski (4-0, 1 KO) vs Kamil Młodziński (9-2-4, 5 KO)