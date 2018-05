David Haye zakończy karierę? Wkrótce decyzja

David Haye (28-4, 26 KO) zapowiedział, że wkrótce poinformuje bokserski świat o swoich planach. Niewykluczone, że 37-latek zakończy sportową karierę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izu Ugonoh o oczekiwanym przyjęciu na PGE Narodowym. Wideo INTERIA.TV

"Hayemaker" unika publicznych wypowiedzi od czasu porażki w piątej rundzie z Tonym Bellewem (30-2-1, 20 KO), której doznał 5 maja w Londynie. W nocy ze środy na czwartek zamieścił jednak krótki komunikat na Twitterze.



- Dziękuję za wasze miłe słowa i wsparcie na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Wkrótce poinformuję o moich planach, czasami potrzeba trochę czasu, by znaleźć odpowiednie słowa - napisał.



Przed pojedynkiem z Bellew Haye zapowiadał, że nawet jeśli wygra, ale nie będzie to przekonujące zwycięstwo, to zawiesi rękawice na kołku. Były mistrz świata w wagach junior ciężkiej i ciężkiej przegrał z Bellewem także w marcu ubiegłego roku. Wówczas walka zakończyła się w jedenastej rundzie.

Zdjęcie David Haye (z lewej) został znokautowany przez Tony'ego Bellewa w Londynie / AFP