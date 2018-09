David Price będzie walczył z Siergiejem Kuzminem

Szybko wyjaśniło się, dlaczego David Price (22-5, 18 KO) postanowił wycofać się z gali w Belfaście. Miał po prostu inną ofertę i znów zmierzy się tuż przed Anthonym Joshuą (21-0, 20 KO).

W ostatni dzień marca olbrzym z Liverpoolu spotkał się z Aleksandrem Powietkinem (34-1, 24 KO), który w przyszłą sobotę skrzyżuje rękawice z AJ-em o pasy WBA/WBO/IBF. Przegrał, choć pozostawił po sobie dobre wrażenie.



Anglik miał ofertę stoczenia walki z Siergiejem Kuzminem (12-0, 9 KO) 22 września, lecz wybrał starcie z Seanem Turnerem (12-3, 8 KO) 5 października. A jako iż Irlandczyk z powodu kontuzji wycofał się z gali w Belfaście, powrócił temat pojedynku Price'a z Kuzminem.

Price nie ma już czasu do stracenia, więc choć za pierwszym razem odmówił walki z Kuzminem, tym razem przyjął ofertę i za dziewięć dni postawi chyba swoją karierę na szali. Bo gdyby znów przegrał przed czasem, nikt by go już raczej nie traktował poważnie.