Deontay Wilder: 15 milionów? To najgorsza oferta w historii

Mistrz WBC w wadze ciężkiej Deontay Wilder (40-0, 39 KO) wyśmiał ofertę obozu Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO), który jakiś czas temu proponował mu za walkę 15 milionów dolarów. Była to suma gwarantowana, ale Amerykanin nie zarobiłby nic ponad to, niezależnie od tego, jak dobrze sprzedałaby się walka.

Sztab Wildera wyszedł z kontrpropozycją, oferując Anglikowi gwarantowane 50 milionów.



- Joshua to po prostu tchórz. Nie chciał walczyć. Jak ktoś nie pozwala swoim ludziom, żeby zaakceptowali 50 milionów, oznacza to po prostu, że nie chce boksować - powiedział "Brązowy Bombardier".



- Zryczałtowana kwota 15 milionów dolarów to najgorsza propozycja w historii, biorąc pod uwagę renomę tego pojedynku. Oni nie chcą walczyć, próbują oszukać ludzi i nimi manipulować. Zostawiliśmy to już za sobą, teraz czeka mnie największa walka na świecie, pojedynek z Tysonem Furym - dodał.



Walka Wilder - Fury odbędzie się 1 grudnia w Los Angeles.