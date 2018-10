Deontay Wilder: Fury zapłaci za wszystko, co wygadywał

Mistrz WBC w wadze ciężkiej Deontay Wilder (40-0, 39 KO) przekonuje, że nie działają na niego psychologiczne gierki prowadzone przez Tysona Fury'ego (27-0, 19 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dłuższa wersja Wattsów. Wideo Eurosport

- Fury zaszedł Kliczce za skórę, przez co Kliczko zadawał mało ciosów i nie robił tego, co zwykle robi. Ze mną Fury'emu to się nie uda, nie wyprowadzi mnie z równowagi, możecie mi wierzyć. Ale niech Tyson myśli, że rzeczywiście siedzi mi w głowie. Jeśli tak sądzi, to widocznie dobrze mi idzie udawanie - powiedział Amerykanin.

Reklama

- W ringu Fury zapłaci za wszystko, co wygadywał. Zostanie pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za swoje czyny - dodał.

Walka Wilder-Fury odbędzie się 1 grudnia w hali Staples Center w Los Angeles.