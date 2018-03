Deontay Wilder: Koniec czekania. Czas na walkę z Joshuą

Mistrz WBC w wadze ciężkiej Deontay Wilder (39-0, 38 KO) chce jak najszybciej zmierzyć się z Anthonym Joshuą (20-0, 20 KO). W środę po treningu otwartym stwierdził, że do tej walki musi dojść, jeśli obaj odniosą zwycięstwo w swoich najbliższych pojedynkach.

Zdjęcie Deontay Wilder (z lewej) już wkrótce zmierzy się z Luisem Ortizem /AFP

Wilder wróci na ring w niedzielny poranek czasu polskiego, kiedy zmierzy się na Brooklynie z Luisem Ortizem (28-0, 24 KO). Cztery tygodnie później Joshua skrzyżuje rękawice w Cardiff z Josephem Parkerem (24-0, 19 KO).



"Myślę, że bardziej opóźnia to jego promotor niż on. Bo Joshua jest fighterem, a każdemu fighterowi należy się szacunek. Ale ten jego promotor... Dorwał kurę, która znosi złote jaja. Czas się jej pozbyć. Nie może na niej tak wciąż i wciąż zarabiać" - powiedział "Brązowy Bombardier".



"Kiedy zniszczę Luisa Ortiza, a on pokona Parkera, to koniec czekania! Już czas! Dajmy ludziom to, na co czekają, póki obaj jesteśmy młodzi, zdrowi i w szczytowej formie. Nie ma czasu do stracenia, zróbmy to w tej chwili!" - dodał.



W starciu z Ortizem Wilder po raz siódmy będzie bronić tytułu WBC. Amerykanin jest pewny zwycięstwa i obiecuje, że pojedynek nie potrwa pełnego dystansu dwunastu rund.



"Nigdzie nie wychodźcie. Przygotujcie sobie popcorn, czy co tam macie, jeszcze przed walką, bo ta będzie krótka!" - stwierdził.