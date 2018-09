Deontay Wilder: Szanuję Fury'ego, ale zamierzam go znokautować

Mistrz WBC w wadze ciężkiej Deontay Wilder (40-0, 39 KO) podkreśla, że szanuje Tysona Fury'ego (27-0, 19 KO), ale w ringu zamierza go znokautować.

Do hitowej walki na szczycie wagi ciężkiej dojdzie 1 grudnia w Los Angeles.



"Mam olbrzymi szacunek dla Fury'ego za to, że postanowił wyjechać z Anglii i przyjechać do USA, żeby się ze mną zmierzyć. Ja jestem mistrzem WBC, on mistrzem linealnym, a zwycięzca będzie numerem jeden w wadze ciężkiej. I choć bardzo go szanuję, to nie boję się nikogo i mam zamiar go znokautować, tak jak znokautowałem każdego zawodnika, z którym kiedykolwiek walczyłem" - oznajmił "Brązowy Bombardier".



Promocja walki Wilder-Fury rozpocznie się 1 października w Londynie. W kolejnych dniach pięściarze wezmą udział w konferencjach prasowych w Nowym Jorku i Los Angeles.