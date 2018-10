Dereck Chisora pewny grudniowego rewanżu z Whyte'em

Dereck Chisora (29-8, 21 KO) jest przekonany, że jego wyczekiwany rewanż z Dillianem Whyte'em (24-1, 17 KO) dojdzie do skutku 22 grudnia w Londynie. Zdaniem "Del Boya" walka zostanie oficjalnie ogłoszona w przyszłym tygodniu, tuż po tym, jak promotor Eddie Hearn powróci do kraju ze Stanów Zjednoczonych.

Oprócz Chisory w kontekście rywala dla Whyte'a wymieniało się Dominica Breazeale'a, Luisa Ortiza, czy nawet naszego Adama Kownackiego, ale wygląda na to, że ostatecznie wszystko stanie na rewanżu z Dereckiem, który od początku był najbardziej prawdopodobną opcją.



- Myślę, że zostanie to oficjalnie ogłoszone, kiedy tylko Eddie Hearn wróci z Ameryki. Rozmowy przebiegają dobrze, a Eddie powinien być na miejscu w poniedziałek - obwieścił Chisora.



Pierwszy pojedynek Whyte vs Chisora doszedł do skutku w grudniu 2016 roku i wówczas po dramatycznej walce minimalnie na punkty zwyciężył "The Body Snatcher".