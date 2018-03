Dereck Chisora: Z Takamem pójdziemy na wojnę

Dereck Chisora (27-8, 19 KO) potwierdził, że trwają rozmowy w sprawie walki z Carlosem Takamem (35-4-1, 27 KO), niedawnym przeciwnikiem zunifikowanego mistrza wagi ciężkiej Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO). Pojedynek odbędzie się być może w maju.

Zdjęcie Dereck Chisora /AFP

"Tak, rozmawiamy o tym w tej chwili. Pójdziemy na wojnę. Takam to twardziel, Joshua bił go wszystkim, co miał. Dobrze, że sędzia przerwał tę walkę, bo Carlos dużo przyjmował, a sam niewiele robił. Gdyby oddawał, pojedynek nie zostałby przerwany. Ale to była droga jednokierunkowa, zbierał mnóstwo ciosów na głowę. Sędzia dobrze zrobił" - powiedział Chisora, nawiązując do pojedynku z październiku ubiegłego roku.



Chisora wróci na ring 24 marca w Londynie, gdzie zmierzy się z nieznanym jeszcze rywalem na gali, której główną atrakcję stanowić będzie potyczka jego byłego przeciwnika Dilliana Whyte'a (22-1, 16 KO) z Lucasem Browne'em (25-0, 22 KO). "Del Boy" pomaga temu drugiemu w sparingach.



"Powiedziałem mu, żeby pozostał skupiony, żeby boksował tak jak trenuje, doradziłem, żeby słuchał trenera. Nie wiem, czy pan Whyte jest zawiedziony z tego powodu. Pan Whyte to pan Whyte" - stwierdził.