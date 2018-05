"Diablo" Włodarczyk pod ścianą, z Durodolą zaboksuje o swoją przyszłość

- Jeśli przegram, to zamknę sobie drogę do walk z elitą - mówi dwukrotny mistrz świata wagi junior ciężkiej Krzysztof Włodarczyk (54-4-1, 38 KO), który 2 czerwca stoczy walkę z afrykańskim królem nokautu - Olanrewaju Durodolą (27-5, 25 KO). "Diablo" zdaje sobie sprawę, że wynik tego pojedynku będzie miał bardzo duży wpływ na jego dalszą karierę.

- W przypadku wygranej będę celował w światową czołówkę i szukał kolejnej szansy walki o pas. Jeśli przegram, to koniec z marzeniami, że tytuł mistrza świata jeszcze do mnie wróci. Taka jest prawda i stawka tej walki dla mojej kariery jest bardzo duża - mówi Włodarczyk.



Polski pięściarz w ostatnich dziesięciu latach poniósł tylko dwie porażki. Obie w pojedynkach o mistrzostwo świata. Wygrana z bardzo niebezpiecznym Durodolą, pozwoli myśleć "Diablo" o kolejnej mistrzowskiej szansie, jednak sztab Włodarczyka zdaje sobie sprawę, że czeka go bardzo trudne zadanie.



- Obaj są dla siebie bardzo niebezpieczni. Z Durudolą nie można stać w ringu, bo on na to nie pozwala. To pięściarz, który idzie do przodu i zadaje ciosy. Można starać się go zepchnąć do obrony i przełamać albo uruchomić nogi, przepuszczać jego ataki i kontrować. To walka dwóch bardzo mocno bijących zawodników i ciężko do końca przewidzieć, co wydarzy się w ringu - analizuje pojedynek Fiodor Łapin, trener Włodarczyka.



"Diablo" na zawodowych ringach boksuje od 18 lat. Czerwcowy pojedynek będzie jego sześćdziesiątym profesjonalnym występem. Pomimo wielu ringowych wojen i dwunastu walk o mistrzostwo świata, Włodarczyk zapewnia, że ma jeszcze chęć do ciężkich treningów i podejmowania wymagających rywali.



- Chęci są, wiara jest, pozostaje czekać na walkę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby w tej walce pokazać się z jak najlepszej strony. Dużo można mówić, ale wszystko zweryfikuje ring. Wierzę, że wygram z Durodolą i udowodnię, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa - zapowiada pięściar grupy KnockOut Promotions.



W Rzeszowie kibice zobaczą w akcji także m.in. niepokonanych na zawodowych ringach Pawła Stępnia, Fiodora Czerkaszyna, Przemysława Zyśka oraz boksującego w kategorii ciężkiej rzeszowianina Łukasza Różańskiego, który zmierzy się z doświadczonym Anglikiem Michaelem Sprottem. Galę KnockOut Boxing Night 2 pokażą na żywo kanały TVP Sport oraz TVP 1. Impreza będzie główną atrakcją drugiego dnia Kongersu Sztuk Walki w G2A Arena.