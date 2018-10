Dillian Whyte ma oko na Adama Kownackiego

Dillian Whyte (24-1, 17 KO) ma zarezerwowaną datę na 22 grudnia. Pierwotnie zamysł był taki, by doprowadzić do rewanżu z Dereckiem Chisorą (29-8, 21 KO). Sprawa jednak nie jest jeszcze przesądzona. Whyte proponuje więc inne nazwiska, na przykład Adama Kownackiego (18-0, 14 KO).

- Jeśli to ma być rewanż z Chisorą, to wszystko powinno być dogadane do końca tygodnia. Mamy na stole inne oferty. Kibice chcą Chisory, więc i ja chcę tego pojedynku. Istnieje jednak zagrożenie, że do tej walki nie dojdzie, a przecież Chisora dostałby największą gażę w karierze. W tej chwili sprawy mają się gorzej niż jeszcze do niedawna. To ja jestem młodszy i to ja mam inne opcje. On nie ma żadnych poza mną - przekonuje Whyte.



- Jeżeli nic nie wyjdzie z tego rewanżu, chciałbym się spotkać z kimś z czwórki Dominic Breazeale, Luis Ortiz, Adam Kownacki lub Jarrell Miller. Mój promotor Eddie Hearn rozmawia już z niektórymi z nich - dodał "The Body Snatcher".