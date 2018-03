Dillian Whyte: Teraz Wilder albo Joshua

- Chcę walki z Joshuą albo Wilderem. Nieważne, który to będzie - mówi Dillian Whyte (23-1, 17 KO), który w sobotę wieczorem na ringu w Londynie efektownie znokautował Lucasa Browne'a (25-1, 22 KO).

Zdjęcie Dillian Whyte (z lewej) /AFP

"Z biznesowego punktu widzenia oba te pojedynki mają sens. Dla historii lepiej by jednak było, gdybym się zmierzył z Wilderem, pokonał go, a potem spotkał się z Joshuą w walce dwóch mistrzów" - stwierdził 29-latek.



Whyte ciężko znokautował Browne'a w szóstej rundzie. Zaraz po zadaniu decydującego ciosu zaczął świętować w ringu, mimo że oficjalnie walka wciąż jeszcze się nie zakończyła. Zwycięzca wyjaśnił, że cieszył się, bo spadł mu duży ciężar z barków.



"Potrzebowałem takiego występu, zwłaszcza po ostatniej walce. Wyszedłem i zrobiłem dokładne to, o co prosił mnie sztab" - powiedział.



Anglik obronił w tym pojedynku pas WBC Silver w wadze ciężkiej i umocnił się na pozycji pretendenta dla mistrza świata Deontaya Wildera (40-0, 39 KO). Amerykanin woli wprawdzie walkę z Joshuą, ale promotor obu Anglików Eddie Hearn będzie próbować doprowadzić do jego potyczki z Whyte'em.



"Wilder czeka na Joshuę. Ale nie musi. Może się zmierzyć z Whyte'em i zarobić największe pieniądze w karierze. A jeśli go pokona, to wow! Walka z Joshuą będzie wtedy astronomiczna" - oznajmił szef stajni Matchroom Boxing.