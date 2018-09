Dillian Whyte: W rewanżu mógłbym znokautować Joshuę

Dillian Whyte (24-1, 17 KO) wierzy, że będzie w stanie znokautować Anthony'ego Joshuę (21-0, 20 KO), jeśli zmierzy się z nim w rewanżu.

Eddie Hearn, promotor obu zawodników, potwierdził, że mogą się oni spotkać 13 kwietnia na Wembley. Anglicy walczyli już ze sobą pod koniec 2015 roku - Whyte sprawił wtedy swojemu rodakowi problemy, ale ostatecznie przegrał w siódmej rundzie.



"Wierzę, że mogę mu zamieszać w głowie, sprawić, że popełni błąd, a wtedy będę mógł go znokautować" - oznajmił Whyte.



"Przed pierwszą walką doznałem kontuzji i zdawałem sobie sprawę, że mam ograniczone szanse. Na ostatniej konferencji powiedziałem mu, że padnie po lewym sierpie. Było blisko, ale niestety miałem wiele problemów z kontuzjami, przez co nie mogłem trafić go wtedy, kiedy chciałem" - dodał.



Joshua wróci na ring w sobotę, kiedy na Wembley zmierzy się z Aleksandrem Powietkinem (34-1, 24 KO).