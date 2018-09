Eddie Hearn: Jak Fury przegra, to nigdy nie będzie walki z Joshuą

Promotor Anthony'ego Joshuy (21-0, 20 KO) Eddie Hearn stwierdził, że Tyson Fury (27-0, 19 KO) nie będzie miał szans na walkę z jego zawodnikiem, jeżeli przegra z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niepokonany Anthony Joshua szykuje się na Powietkina. Wideo Eurosport

"Jeśli Fury przegra, to będzie skończony. Jeżeli zostanie znokautowany, to do pojedynku z AJ-em nigdy nie dojdzie" - oświadczył Eddie Hearn.



Joshua zmierzy się w sobotę z Aleksandrem Powietkinem (34-1, 24 KO). Kolejny występ ma już zaplanowany na 13 kwietnia. Wilder i Fury mają z kolei skrzyżować rękawice w grudniu.



"My musimy dość szybko po walce z Powietkinem podjąć decyzję odnośnie rywala na kwiecień. Na pewno musimy zdecydować przed 1 grudnia. Ze względu na obowiązkowe obrony nie możemy czekać" - oznajmił Hearn.