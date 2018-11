Floyd Mayweather Jr wraca do ringu! Walka 31 grudnia

- Mayweather walczy w grudniu w Japonii, ja w styczniu w USA, a potem zmierzymy się między sobą - mówił dawno temu Manny Pacquiao. Wtedy to trochę przeszło bez echa, ale Filipińczyk jak widać mówił prawdę. Wielki Floyd Mayweather Jr (50-0, 27 KO) wraca!

Najwspanialszy pięściarz naszych czasów wystąpi 31 grudnia podczas sylwestrowej gali organizacji Rizin Fighting Federation w Saitamie!

Wszystko ogłoszono podczas konferencji prasowej w Tokio. Rywalem Floyda będzie młody i bardzo perspektywiczny kickbokser (27-0, 21 KO) oraz zawodnik MMA (4-0) - Tenshin Nasukawa. Nie sprecyzowano jednak, czy będzie to walka na zasadach innych niż bokserskich. Podobno wciąż trwają negocjacje co do pewnych reguł tej potyczki.

- Nie było łatwo doprowadzić do tej walki, ale mówiliśmy ludziom, że wszystko jest możliwe. A chcemy im dawać to czego chcą, czyli krew, pot i łzy. Po mojej stronie będzie doświadczenie, po jego młodość - mówi 41-letni Mayweather, który ostatni pojedynek stoczył w sierpniu ubiegłego roku, gdy pokonał przez TKO w dziesiątej rundzie gwiazdę MMA Conora McGregora. Zarobił wtedy blisko 300 milionów dolarów.

Obchodzący niedawno dopiero 20. urodziny Japończyk mierzy 162 centymetry i waży około 60 kilogramów.

Amerykanin piastował tytuł mistrza świata w pięciu różnych kategoriach - kolejno od super piórkowej aż po junior średnią.