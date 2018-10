Floyd Mayweather przyjął wyzwanie Chabiba Nurmagomiedowa

Mistrz UFC Chabib Nurmagomiedow rzucił niedawno wyzwanie legendzie boksu Floydowi Mayweatherowi Jr. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. "The Money", który jest na sportowej emeryturze, zgodził się na walkę za odpowiednie wynagrodzenie.

Mayweather powiedział TMZ Sports, że akceptuje wyzwanie Nurmagomiedow i jak zaznaczył, pojedynek ma się odbyć w niedalekiej przyszłości w bokserskim ringu. "Jeśli więc wyzywasz mnie do walki, musisz przyjść do mojego świata, do boksu. Żaden innym wojownik nie zarobił takich pieniędzy jak ja" - zaznaczył "The Money".



Pięściarz postawił jeden warunek - finansowy. "OK, zróbmy więc to, lecz interesuje mnie tylko dziewięciocyfrowe wynagrodzenie. Większe niż za walkę z McGregorem" - stwierdził. Mayweather zarobił krocie po pojedynku z Irlandczykiem. Tylko za samą walkę Amerykanin miał zagwarantowane 100 milionów dolarów. Do tego dochodzą jeszcze wpływy z pay-per-view, a także inne bonusy. Szacuje się, że na konto "Pięknisia" wpłynęło blisko 300 mln dolarów. Jeśli dojdzie do starcia z Nurmagomiedowem, to były mistrz świata pięciu kategorii wagowych, może zarobić jeszcze więcej. Mayweather twierdzi nawet, że jego walki z gwiazdami UFC pomagają MMA. "Pomagam utrzymać sporty walki przy życiu" - zaznaczył.



Nurmagomiedow pokonał niedawno McGregora przez poddanie. "Dajesz, Floyd! Musimy walczyć. 50-0 kontra 27-0. Żaden z nas nigdy nie przegrał, ale w dżungli jest tylko jeden król. I to ja nim jestem. On nie przewrócił McGregora, a ja zrobiłem to z łatwością" - stwierdził mistrz UFC nawiązując do pojedynku Mayweathera z Irlandczykiem z sierpnia ubiegłego roku. "The Money" wygrał w 10. rundzie. Do momentu przerwania pojedynku przez sędziego Amerykanin prowadził na kartach sędziowskich.

W przygotowaniach do bokserskiego starcia z Mayweatherem, Nurmagomiedowowi mieliby pomagać Anatolij Łomaczenko i Mike Tyson.