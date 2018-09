Floyd Mayweather wróci po raz trzeci. Liczy się tylko kasa

Choć kończył karierę przynajmniej trzy razy, to prawdopodobnie jeszcze w tym roku ponownie zamelduje się w ringu. Floyd Mayweather jr zdaje sobie sprawę, że jest w stanie zarobić jeszcze duże pieniądze i będzie próbował doprowadzić do rewanżowej walki z Filipińczykiem Mannym Pacquiao.

Powrót Floyda Mayweathera jr do ringu wydaje się już przesądzony. 41-letni pięściarz, były mistrz świata w pięciu kategoriach wagowych i zarazem zawodnik, który pobił rekord legendarnego Rocky’ego Marciano zwyciężając 50 (27 KO) pojedynków i nie ponosząc porażki w ubiegłym tygodniu zakomunikował, że chce stoczyć drugą walkę z Mannym Pacquiao. Pierwsze starcie, które odbyło się w maju 2015 roku było jedną z najbardziej rozczarowujących ”wielkich walk” XXI wieku. Pięściarze pobili wszelkie finansowe rekordy, także sprzedaży w systemie pay per view (4,6 miliona subskrypcji), ale kibice byli wściekli na przebieg tej niezwykle nudnej konfrontacji. Mayweather walczył na wstecznym, wykorzystywał zasięg i punktował mało agresywnego Filipińczyka, który jak się okazało po starciu miał kontuzjowany bark i praktycznie nie wyprowadzał ciosów prawą ręką.

Duże szanse na rewanż

Czy rzeczywiście dojdzie do drugiej walki między wielkimi rywalami i bezwzględnie najlepszymi pięściarzami kategorii półśredniej ostatnich kilkunastu lat? Przepychanki towarzyszące im przy okazji organizacji pierwszego pojedynku trwały wieczność, a pierwszy komunikat dotyczący podpisania kontraktu na walkę pojawił się w grudniu 2009 roku. Jednak dopiero w lutym 2015 r. obie strony oficjalnie zakomunikowały, że ich starcie w końcu dojdzie do skutku.

Teraz wszystko powinno pójść sprawniej. Obaj zawodnicy doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli zainteresowanie walką będzie nawet o połowę mniejsze niż trzy lata temu, to i tak nie są w stanie zarobić równie dobrych pieniędzy rywalizując w ringu z innym przeciwnikiem. Dotyczy to przede wszystkim Pacquiao, który jeszcze przed pierwszym pojedynkiem popsuł sobie rekord przegranymi z Timothym Bradleyem i Juanem Manuelem Marquezem, a w ubiegłym roku niespodziewanie uległ w Australii Jeffowi Hornowi tracąc pas mistrzowski WBO. Jego popularność w USA mocno ucierpiała, jednak w przypadku rewanżu z Mayweatherem ponownie zrobi się o nim głośno, co przełoży się na odpowiednie zarobki. Nie bez znaczenia jest fakt, że ”Pac Man” zgarnąłby teraz większą kasę dla siebie – poprzednio musiał dzielić się z prowadzoną przez Boba Aruma firmą promotorską Top Rank, z którą nie jest związany od lipca.

Panowie ”przypadkowo” spotkali się kilka dni temu w Tokio, a cały świat obiegło nagranie, na którym Mayweather wykrzykuje, że tym razem nie chce słyszeć ”żadnych wymówek” dotyczących kontuzji i podkreśla, że ponownie odbierze pas przeciwnikowi. Później zamieścił wymowny wpis: ”Wracam w tym roku walką z Mannym Pacquiao, kolejna dziewięciocyfrowa wypłata w drodze”. Pacquiao napisał, że w tym tygodniu poinformuje, czy zmierzy się z Mayweatherem lub kimś innym oraz gdzie i kiedy dojdzie do jego kolejnej walki.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że najpierw Amerykanin zmierzy się z kimś słabszym, być może przedstawicielem MMA lub kickboxingu, a miejscem potyczki byłaby stolica Japonii. Natomiast w pierwszej połowie 2019 r. doszłoby do rewanżu z ”Pac Manem”. Pewne jest tylko to, że o wszystkim decydują pieniądze, a jeśli chodzi o organizację walk Mayweather jest niezwykle sprytnym i doświadczonym biznesmenem. ”Piękniś” na pewno rozważy wszystkie możliwe opcje i wybierze tą, która będzie dla niego najkorzystniejsza z finansowego punktu widzenia. Jednak walka z Pacquiao byłaby dla niego idealnym zwieńczeniem wspaniałej kariery. O ile rzeczywiście zdecydowałby się na jej definitywne zakończenie.

Koniec, koniec, koniec... powrót

W sierpniu ubiegłego roku Mayweather pokonał zawodnika MMA, mistrza dwóch kategorii wagowych federacji UFC i zarazem debiutującego w bokserskim ringu Conora McGregora. Irlandczyk przegrał przez techniczny nokaut w 10. rundzie, ale walka przeszła do historii, jako drugi najlepiej sprzedający się pojedynek w systemie pay per view. To właśnie przed walką z ”Notoriousem” Mayweather zarzekał się, że nie zobaczymy go już walczącego w ringu i powtarzał, że obiecał to promotorowi Alowi Haymonowi i swoim dzieciom. Po pojedynku ponownie rzucił: ”Panie i panowie, to była moja ostatnia walka, na pewno ostatnia”.

Zaledwie kilka miesięcy później ”The Money” zaczął mówić o możliwym rewanżu z McGregorem w klatce UFC, czego nikt nie traktował zbyt poważnie. Jednak teraz nie ma powodów, by nie wierzyć Mayweatherowi, mistrzowi defensywy i walki z kontry oraz jednemu z najlepszych pięściarzy w historii. Już poprzednie lata nauczyły wielu niedowiarków, że Amerykanin często rzuca słowa na wiatr.

Jeszcze w 2006 roku po wygranej walce z Argentyńczykiem Carlosem Baldomirem powiedział: ”Nie potrzebuję boksu, nie walczę dla pieniędzy. Jestem bogaty. Walczę, by budować moją legendę. Dokonałem to, czego chciałem dokonać”. Po zwycięstwie w ”walce stulecia” nad Oscarem De La Hoyą stwierdził, że ”nie wie co dalej” i być może ”przyszedł czas, by powiedzieć stop”. Ten moment rzeczywiście nadszedł po wygranej nad Brytyjczykiem Ricky Hattonem w grudniu 2007 roku. – Osiągnąłem wszystko w tym sporcie i nie będę już z nikim walczył – zakomunikował.

Słowa dotrzymał, ale wytrzymał z dala od ringu tylko przez półtora roku. Powrócił walką z Juanem Manuelem Marquezem, którego zdeklasował na punkty. Tradycyjnie – zadbał o swoje interesy, najpierw podpisując lukratywną umowę z HBO, a później stacją Showtime, która pokazywała jego starcia od 2013 r. We wrześniu 2015 r. miał stoczyć ostatni bój – wówczas wypunktował Andre Berto i wyrównał rekord Rocky’ego Marciano – 49 zwycięstw i zero porażek. – Myślę, że to czas, by zawiesić rękawice na kołku. Mam prawie 40 lat. Jestem w tym sporcie od 19 lat. Pobiłem wszelkie rekordy. Nie mam już nic do udowodnienia – twierdził. I potem pojawiła się szansa na organizację walki ze wspomnianym McGregorem...

Liczą się tylko dolary

Za pierwszą walkę z Pacquiao według magazynu ”Forbes” Mayweather zarobił ponad 240 milionów dolarów. Za konfrontację z McGregorem dostał aż 275 milionów. ”Piękniś” jest pierwszym pięściarzem w historii, który w ringu zarobił grubo ponad miliard ”zielonych”. Wydawać by się mogło, że mimo niezwykle rozrzutnego trybu życia Amerykanin nie ma żadnych problemów finansowych. Błąd. Przed starciem z Irlandczykiem media rozpisywały się na temat jego ogromnych zaległości względem fiskusa. Teraz również jest coś na rzeczy.

Tym razem problemy dotyczą hazardu. Według nieoficjalnych informacji Mayweather jest zadłużony na ponad 50 milionów dolarów w kilku kasynach w Las Vegas. Ewentualne starcie z Pacquiao zapewne zagwarantowałoby mu przynajmniej 60-70 milionów, które od razu zostałyby przeznaczone na spłatę długu. O ile oczywiście do czasu organizacji walki zadłużenie jeszcze nie wzrośnie.

Amerykanin może przyrzekać swoim dzieciom, Alowi Haymonowi, ludziom z najbliższego otoczenia, kibicom. Może kończyć karierę jeszcze kilka razy, ale gdy tylko pojawią się większe lub mniejsze problemy finansowe, to zapewne ponownie zagości w ringu. Oglądanie tak wybitnego pięściarza jest wielką przyjemnością. Pytanie, czy kierując się jedynie pieniędzmi zdoła jeszcze znaleźć w sobie ogień i uraczy kibiców pojedynkiem, który będą wspominać latami? Wątpliwe.

Piotr Onami