Gołowkin - Alvarez II. Bokserzy podzieleni, dziennikarze za Kazachem

Obaj dali nam już fantastyczne dwadzieścia cztery rundy i chyba nikt nie miałby nic przeciwko dopełnieniu trylogii. Ale nie milkną echa punktacji sędziów, którzy stosunkiem głosów dwa do remisu (115:113, 115:113, 114:114) dali wygraną Saula Alvareza (50-1-2, 34 KO) nad Giennadijem Gołowkinem (38-1-1, 34 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chicago gromi Orlando, dwa gole Nikolicia. Wideo Eurosport

W mediach społecznościowych każdy może się wypowiedzieć, lecz my wzięliśmy pod uwagę tylko zdanie dawnych pięściarzy oraz sławnych dziennikarzy.

Reklama

I o ile w gronie bokserów zdania są jeszcze podzielone, to wśród dziennikarzy panuje przekonanie, że Kazach nie przegrał tej walki i wciąż powinien zasiadać na tronie federacji WBA i WBC wagi średniej.

Pięściarze:

"U mnie walkę wygrał Gołowkin" - Manny Pacquiao.



"Oglądam już drugi raz walkę Canelo vs GGG i naprawdę ciężka do punktowania. Ogólnie chyba delikatnie wygrał GGG. Zobaczyłbym trzecią walkę" - Artur Szpilka.



"U mnie 116:113 Gołowkin. Świetny pojedynek" - Carlos Takam.



"To była równa walka, lecz dwoma ostatnimi rundami zwycięstwo zapewnił sobie Gołowkin. Obaj dali z siebie wszystko" - Lennox Lewis.



"Niech nikt nie nazywa tego kradzieżą. Canelo ze swoją szybkością wspiął się na inny poziom. GGG podążał za nim ostro, ale według mnie to było za mało" - Tony Bellew.



"Świetna walka. U mnie Canelo, który zaskoczył mnie swoim pressingiem" - Amir Khan.



"Mam 115:113 dla Gołowkina" - Grzegorz Proksa.

Dziennikarze:

Mike Coppinger (Ring Magazine): 114-114

Sherdog.com: 116-112 Gołowkin

Jai Bednall (news.com.au): 115-113 Gołowkin

Brian Mazique (Forbes): 114-114

Adam Abramowitz (Ring Magazine): 115-113 Gołowkin

Tom Craze (Bad Left Hook): 116-112 Gołowkin

Fraser Coffeen (Bloody Elbow): 115-113 Gołowkin

The Associated Press: 114-114

Bill Simmons (HBO): 114-114

Steven Muehlhausen (Sporting News): 116-112 Gołowkin

Matt Christie (Boxing News): 115-114 Gołowkin

George Willis (New York Post): 114-114

World Boxing News: 115-113 Gołowkin

Jeff Powell (Daily Mail): 116-113 Gołowkin

Harold Lederman (HBO Sports): 116-112 Gołowkin

Brian Campbell (CBS sports): 116-112 Gołowkin

Dan Rafael (ESPN): 114-114

Salvador Rodríguez (ESPN Mexico): 114-114

Gareth A Davies (The Telegraph): 116-112 Gołowkin

Josh Peter (USA Today): 115-113 Gołowkin

Dylan Hernandez (LA Times): 115-113 Gołowkin

Lance Pugmire (La Times): 114-114

BoxingScene: 114-114

Chris Mannix (Yahoo! Sports): 115-113 Gołowkin

Kevin Iole (Yahoo! Sports): 114-114

The Guardian: 116-112 Gołowkin

Joe DePaolo (Washington Post): 115-113 Gołowkin