Gołowkin i Alvarez chcą siebie zniszczyć

Giennadija Gołowkina i Saula „Canelo” Alveraza trzeba było rozdzielać na ważeniu przed sobotnim rewanżem o pasy mistrza świata w wadze średniej. Meksykanin przystawił czoło do czoła Kazacha, który stwierdził później, że w ringu odbędzie się „prawdziwa wojna”. Gołowkin określił też Alvareza mianem "klauna".

Pierwsza walka we wrześniu ubiegłego roku zakończyła się kontrowersyjnym remisem. Większość środowiska pięściarskiego uważała, że lepszy był Gołowkin. Tymczasem jeden sędzia uznał zwycięstwo na punkty kazachskiego obrońcy tytułów WBC i WBA, drugi wskazał na remis, a trzeci widział przytłaczające zwycięstwo Alvareza, co wywołało ogromne oburzenie i zdziwienie.

Pierwotnie walka rewanżowa miała się odbyć piątego maja tego roku, ale nie doszło do niej, bo Komisja Sportowa Stanu Nevada tymczasowo zawiesiła Alvareza, gdy w jego organizmie wykryto niedozwolony klenbuterol. Gołowkin na konferencji prasowej po ważeniu ostro krytykował przyłapanego na dopingu rywala.

- On jest klaunem, showmanem. To nie jest prawdziwy facet. Jutro będzie prawdziwa wojna. To nie jest jakaś tam walka, to będzie wyjątkowa wojna - zapowiedział 36-letni Kazach.

28-letni Alvarez bronił się, że klenbuterol przyjął nieświadomie, kiedy zjadł skażone nim mięso. Przy pierwszej walce pomiędzy pięściarzami nie było żadnej złej krwi, ale teraz sytuacja jest zupełnie inna.

- Słuchajcie, dałem się ponieść emocjom przy tych wszystkich fanach, co skłoniło mnie do takiego zachowania w danej chwili. Pokonałem go na ważeniu, teraz nadszedł czas, żeby to powtórzyć w sobotę - stwierdził minimalnie lżejszy Alvarez, który w materiale promującym na antenie amerykańskiego HBO dodał, że zamierza "urwać głowę" Gołowkinowi.

Kazach jest niepokonany, a jego bilans to 39 zwycięstw i jeden remis. Meksykanim odniósł 49 zwycięstwo, dwukrotnie remisował i ma także na koncie jedną porażkę z Floydem Mayweatherem w 2013 roku.

