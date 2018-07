Gołowkin woli walkę z Saundersem niż z Charlo lub Muratą

Giennadij Gołowkin (38-0-1, 34 KO) przyznał, że w razie zwycięstwa z Saulem Alvarezem (49-1-2, 34 KO) będzie chciał się zmierzyć z mistrzem WBO w wadze średniej Billym Joe Saundersem (26-0, 12 KO).

Obóz Kazacha osiągnął już z Anglikiem porozumienie w sprawie walki jesienią, ale ostatecznie podpisano kontrakt na bardziej intratną potyczkę z Meksykaninem, do której dojdzie 15 września w Las Vegas.



Pytany o to, z kim chciałbym zaboksować później, "GGG" odparł: "Myślę, że to pytanie do mojego promotora. Federacja WBC ma swojego pretendenta (Jermalla Charlo - przyp. red.). Pretendentem WBA jest Ryota Murata. Teraz najbardziej chciałbym chyba walczyć z Saundersem. Czemu nie. Chcę wszystkich pasów. Moim celem są wszystkie pasy."



Kazachowi wtóruje jego trener Abel Sanchez.



"Charlo to dobry zawodnik, ale popada czasami w kłopoty, bo za dużo gada. Nie ma jeszcze dużego nazwisko. Walka z Saundersem byłaby dużo większa" - oświadczył.