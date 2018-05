Hearn: Powietkin rywalem Joshuy, jeśli Wilder odmówi podróży

Wygląda na to, że obóz Anthony'ego Johuy (21-0, 20 KO) nie bierze już nawet pod uwagę możliwości, by walka unifikacyjna z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO) odbyła się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Wilder stwierdził, że do hitowego pojedynku może dojść we wrześniu w Wielkiej Brytanii lub w listopadzie w USA. Eddie Hearn, promotor Joshuy, daje jednak do zrozumienia, że ta druga opcja jest mało prawdopodobna.



"Dzielą nas prawdopodobnie jakieś dwa tygodnie od decyzji co do kolejnej walki AJ-a. Powrót planujemy na wrzesień, a wszystkie wysiłki nadal skupiają się na potyczce z Wilderem" - powiedział.



"Jeżeli Wilder odmówi podróży, rywalem będzie prawdopodobnie Powietkin. To obowiązkowy pretendent WBA, tak że obie te walki są bardzo niebezpieczne. Pojedynek z Wilderem w USA to najbardziej lukratywna opcja, jednak Joshua jest skłonny wziąć mniejsze pieniądze, aby zyskać przewagę wynikającą z bycia gospodarzem" - dodał.



W przypadku fiaska negocjacji przeciwnikiem Wildera zostanie Dominic Breazeale (19-1, 17 KO), obowiązkowy pretendent WBC.

Zdjęcie Anthony Joshua / AFP