Jaime Munguia w wadze średniej. "Zrobię to dla Gołowkina i Alvareza"

Nowy mistrz WBO w wadze junior średniej Jaime Munguia (29-0, 25 KO) zapowiedział, że w przyszłym roku przejdzie do limitu 160 funtów i będzie dążyć do walk z jego największymi gwiazdami - Giennadijem Gołowkinem (38-0-1, 34 KO) i Saulem Alvarezem (49-1-2, 34 KO).

21-letni Meksykanin był już przymierzany do walki z Gołowkinem 5 maja, ale nie został do niej dopuszczony przez Komisję Sportową stanu Nevada. Ostatecznie pojedynek Kazacha został przeniesiony z Nevady do Kalifornii, gdzie "GGG" zaboksował z Vanesem Martirosyanem (36-4-1, 21 KO), którego znokautował w drugiej rundzie.

- Chciałbym się przenieść do wagi średniej w przyszłym roku, zrobię to dla "Canelo" i Gołowkina. Zobaczymy, czy Gołowkin się mnie nie boi - powiedział Munguia.

Młody pięściarz sięgnął po pas WBO w weekend, zwyciężając w czwartej rundzie Sadama Alego (26-2, 14 KO).

- Prawie żaden Meksykanin nie zdobył tytułu WBO w tak młodym wieku. Mam bardzo mocny cios, wiedziałem, że go znokautuję - oświadczył nowy czempion.