Jarrell Miller już 17 listopada stoczy kolejną walkę

Jarrell Miller (22-0-1, 19 KO) powróci na ring zaledwie sześć tygodni po wygranej z Tomaszem Adamkiem, którego znokautował już w drugiej rundzie niedawnej potyczki w Chicago.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tyson Fury wygrażał Deontayowi Wilderowi na konferencji. Wideo Eurosport

"Big Baby" powróci do akcji 17 listopada podczas gali w Boardwalk Hall w Atlantic City.



Reklama

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie jego rywalem, ale prawdopodobnie będzie to walka o wakujący pas WBA Regular wagi ciężkiej. Musiałby to być wtedy Fres Oquendo (37-8, 24 KO), który nabył prawa do takiej potyczki w sądzie.

Przypomnijmy, że dziesięć dni temu Miller już w drugiej rundzie znokautował Adamka dwoma prawymi podbródkowymi.