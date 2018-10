Jarrell Miller: Pokonam Adamka przed czasem

Jarrell Miller (21-0-1, 18 KO) niby docenia klasę Polaka, ale przy tym zapowiada, że łatwo upora się z Tomaszem Adamkiem (53-5, 31 KO). Czy ma rację? Przekonamy się już w sobotę.

"Będę robił to co zawsze i zastopuję tego faceta. To moja mentalność i tak podchodzę do każdego rywala. Adamek jest starszy, mniejszy i słabszy fizycznie ode mnie. Nie ma w ogóle takiej opcji, bym mógł przegrać ten pojedynek" - przekonuje "Big Baby".



Stawką pojedynku Miller - Adamek będzie prawo do walki o regularny pas federacji WBA wagi ciężkiej.



Transmisję gali w Chicago przeprowadzi Polsat Sport. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:00.