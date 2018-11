Jermain Taylor ponownie aresztowany

Były niekwestionowany mistrz wagi średniej Jermain Taylor ponownie trafił za kratki - po nieco ponad dwóch miesiącach po tym, jak zwolniono go z aresztu.

40-letni Amerykanin został aresztowany w środę za pogwałcenie warunków zwolnienia za kaucją. Wcześniej, w sierpniu, zatrzymano go pod zarzutami przemocy domowej i napaści. Były pięściarz miał pobić do nieprzytomności swoją partnerkę. Po wpłaceniu 15 tys. dolarów kaucji wypuszczono go 30 sierpnia na wolność.

Taylor ma problemy z prawem już od dłuższego czasu. W 2015 roku przyznał się do dziewięciu zarzutów, w tym postrzelenia swojego kuzyna w nogę, za co został skazany na sześć lat więzienia w zawieszeniu.

Ostatnią walkę "Bad Intentions" stoczył w 2014 roku. W 2005 pokonał Bernarda Hopkinsa i zdobył pasy wszystkich czterech najważniejszych federacji w limicie 160 funtów.