Jessie Vargas celuje w nokaut na Bronerze

W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu za oceanem dojdzie do interesującej gali, której główną atrakcją będzie starcie charyzmatycznego Adriena Bronera (33-3, 24 KO) z Jessie Vargasem (28-2, 10 KO). "Duma Las Vegas" nie ukrywa, że spróbuje sprawić małą niespodziankę i zastopować bardziej utytułowanego rywala.

Zdjęcie Adrien Broner /AFP

Broner przegrywał w swojej karierze z samymi mocarzami - Marcosem Maidaną, Shawnem Porterem i Mikey'em Garcią. Żaden z tych pięściarzy nie zdołał jednak pokonać "Problema" przed czasem. A zatem czy ta sztuka może się udać 28-latkowi z meksykańskimi korzeniami?



"Naprawdę wierzę, że jeśli uda mi się go trafić na brodę w odpowiednim momencie, to zaliczy deski. Sądzę, że jest duża szansa na moją wygraną przed czasem. Jeśli jednak tak się nie stanie, to na pewno będę skoncentrowany przez każdą z dwunastu rund i zadowolę się wygraną na punkty" - mówi Amerykanin.



"Mam lepszą etykę pracy, wiem czego chcę. Jestem w pełni skupiony na osiągnięciu celu i staram się unikać rzeczy, które mogą mnie w jakikolwiek sposób rozproszyć. W czasie obozu skupiałem się głównie na poprawie szybkości i siły, jednak zdaję sobie sprawę, że najważniejsze w tej walce będzie przygotowanie mentalne" - zakończył Vargas.



Poza pojedynkiem Broner vs Vargas na gali w Nowym Jorku dojdzie również do starcia Gervonty Daviesa (19-0, 18 KO) z Jesusem Marcelo Cuellarem (28-2, 21 KO) oraz Jermalla Charlo (26-0, 20 KO) z Hugo Centeno Jr (26-1, 14 KO). Transmisja z gali w sobotę od godz. 2.10 w TVP Sport.