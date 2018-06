Joseph Parker: Jeden cios na szczękę wszystko zakończy

Były mistrz WBO w wadze ciężkiej Joseph Parker (24-1, 18 KO) wierzy, że znokautuje Dilliana Whyte'a (23-1, 17 KO), z którym spotka się 28 lipca na ringu w Londynie.

Whyte został już w przeszłości zastopowany przez Anthony'ego Joshuę. To jak na razie jedyna porażka 30-letniego Anglika na zawodowym ringu, ale Parker zapowiada, że wkrótce do jego bilansu zostanie dopisana kolejna.



"Myślę, że jeden cios na szczękę - nie moją szczękę - wszystko zakończy" - powiedział.



"Jeśli o mnie chodzi, szczękę ma twardą, ale boks to taka zabawna gra, w której jeden cios wyprowadzony w odpowiedniej chwili może wszystko zmienić, niezależnie od tego, jak twardą masz szczękę" - dodał.



Tak jak Whyte, Parker również walczył z Joshuą. To właśnie Anglik odebrał mu pod koniec marca pas WBO. Pojedynek zakończył się jednogłośnym zwycięstwem Joshuy na punkty.



Whyte w swoim ostatnim występie, który także miał miejsce w marcu, ciężko znokautował Lucasa Browne'a.