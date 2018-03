Joseph Parker ostrzega Anthony'ego Joshuę

- Oni chyba już myślą o tym, co będzie potem i za bardzo wybiegają w przyszłość. Widać nie wiedzą do końca, na co mnie stać i co wniosę do tej walki - mówi zmotywowany Joseph Parker (24-0, 18 KO), mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBO, który 31 marca spotka się z Anthonym Joshuą (20-0, 20 KO) w unifikacji trzech pasów królewskiej kategorii.

Zdjęcie Anthony Joshua i Joseph Parker skrzyżują rękawice 31 marca w Cardiff /AFP

"Eddie Hearn dużo gada, ale Joshua chyba w skupieniu robi swoją robotę. Podobno stracił trochę kilogramów, by być jeszcze lepiej przygotowanym. Być może wyjdzie mu to rzeczywiście na dobre, gdyż ostatnio wyglądał na nieco ociężałego. Nie skupiam się jednak za bardzo na nim, tylko robię swoje. Ja na pewno będę lżejszy i szybszy niż w ostatnich dwóch pojedynkach. Pokażę dużo lepszy boks przeciwko Joshui" - zapewnia Nowozelandczyk.



Transmisję z gali w Cardiff przeprowadzi TVP Sport. Początek od 21:00.