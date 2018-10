Joseph Parker poznał nazwisko rywala

Po dwóch punktowych porażkach i utracie pasa WBO wagi ciężkiej Joseph Parker (24-2, 18 KO) wróci do gry z dużo łatwiejszym przeciwnikiem. Nowozelandczyk wystąpi przed swoimi krajanami 15 grudnia w Christchurch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilder i Fury o mało się nie pobili w Los Angeles. Wideo © 2018 Associated Press

Naprzeciw byłego już championa stanie dawny młodzieżowy mistrz WBC, słabszy tak naprawdę niż wskazywałby na to rekord Alexander Flores (17-1-1, 15 KO). Charles Martin pobił go cztery i pół roku temu przed czasem. Starcie Parkera z Floresem zakontraktowano na dziesięć rund.



- Nie ma nawet takiej opcji, by pojedynek potrwał na pełnym dystansie. Znokautuję go! - odgraża się Amerykanin z meksykańskimi korzeniami.



- Trzecia kolejna porażka to byłaby tragedia. Jest więc poddenerwowanie, tym bardziej, że rywal potrafi mocno uderzyć - mówi z kolei David Higgins, promotor Nowozelandczyka.



- To dla mnie kolejne wyzwanie. Potrzebuję nie tylko zwycięstwa, ale w dodatku przekonującego zwycięstwa. Najlepiej przez nokaut. Z każdą kolejną walką muszę robić postępy i boksować coraz lepiej - stwierdził sam Parker.