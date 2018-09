Joshua: Do walki z Powietkinem stoczyłem 200 rund sparingowych

Anthony Joshua (21-0, 20 KO) już wcześniej mówił o tym, że przed sobotnim starciem z Aleksandrem Powietkinem(34-1, 24 KO) trenował najciężej w karierze, prosząc swojego szkoleniowca o dodatkowe i dłuższe sparingi. Teraz zdradza - Przesparowałem dwieście rund!

Sto rund podczas obozu przygotowawczego to już bardzo dużo. Prawdopodobnie więcej niż robi przeciętny zawodnik. Ale dwieście, w dodatku w wadze ciężkiej, robi naprawdę wrażenie. Tylko czasem można przedobrzyć...

- Praktycznie tylko trenowałem, jadłem i spałem. Cristiano Ronaldo ma trzydzieści trzy lata, ale jego wiek biologiczny pokazuje dwadzieścia jeden. Bardzo ważna jest umiejętność zadbania o swoje ciało i regeneracja. Na tym skupiam się teraz mocno. Być może znokautuję Powietkina w pierwszej czy drugiej rundzie, ale przez osiem tygodni zrobiłem aż dwieście rund sparingów - zdradza mistrz świata wagi ciężkiej federacji IBF/WBA/WBO.

- W niektóre dni robiłem po dwanaście, w inne trzynaście, a najwięcej zrobiłem piętnaście rund jednego dnia. Miałem kryzysy, ale jestem świetnie przygotowany i jest we mnie ogień. Najważniejsze jest serce do walki, a ja mam do boksu wielkie serce - dodał Joshua.