Joshua kontra Wilder? W czwartek negocjacje

Na czwartek zaplanowane zostało spotkanie przedstawicieli Anthony'ego Joshuy (21-0, 20 KO) i Deontaya Wildera (40-0, 39 KO), którzy spróbują osiągnąć porozumienie i doprowadzić do wyczekiwanego pojedynku unifikacyjnego w wadze ciężkiej.

- W czwartek spotkamy się z Alem Haymonem i Shellym Finkelem. To spotkanie jest potrzebne. Wciąż nie odpowiedzieli na naszą propozycję. Poprosiłem więc o spotkanie, a oni się zgodzili. Zobaczymy, jak to się potoczy. Powtarzam w kółko, że chcemy tej walki. Anthony powiedział mi, że chce, żeby to Wilder był jego kolejnym rywalem. Robimy wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby do tego doprowadzić - powiedział Eddie Hearn, promotor Joshuy.

- Zrobienie tej walki nie powinno być trudne. Jeśli wszyscy odsuną swoje ego na bok, to zorganizujemy największą walkę w świecie boksu - dodał.

Hearn będzie w tym tygodniu przebywać w USA w związku z pojedynkiem promowanego przez niego Daniela Jacobsa (33-2, 29 KO), który w nocy z soboty na niedzielę na Brooklynie skrzyżuje rękawice z Maciejem Sulęckim (26-0, 10 KO).



Na tej samej gali wystąpi Jarrell Miller (20-0-1, 18 KO), który być może będzie rywalem Joshuy, jeśli nie uda się zakontraktować potyczki z Wilderem. Przeciwnikiem Millera w hali Barclays Center będzie Johann Duhaupas (37-4, 24 KO).