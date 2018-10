Joshua - Wilder. Hearn zgodzi się na równy podział, ale ma warunek

Promotor Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO) zapowiedział, że zgodzi się na równy podział zysków za walkę Anglika z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO), jeśli dobrze sprzeda się pojedynek Amerykanina z Tysonem Furym (27-0, 19 KO).

- Widziałem, że Wilder chce podziału 60-40, jeżeli wygra z Furym. Wkurza mnie to, że po takich komentarzach są jeszcze ludzie, którzy wierzą, że on chce tej walki. Myślę, że w tej chwili podział to 65-35 dla Joshuy. Nikt nie zna Wildera. Ale jeżeli na walkę z Furym zostanie sprzedanych milion abonamentów PPV, to dostanie 50-50. Jeśli jednak sprzeda się mniej niż 300 tys., to powinien zaakceptować podział 80-20 - stwierdził Eddie Hearn.

Walka Wilder-Fury odbędzie się 1 grudnia w Los Angeles. Joshua wróci na ring 13 kwietnia na Wembley w Londynie.