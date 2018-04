Kolejka chętnych do walki z Giennadijem Gołowkinem

Ustawia się długa kolejka chętnych do zastąpienia Saula Alvareza (49-1-2, 34 KO), który wycofał się z rewanżu z Giennadijem Gołowkinem (37-0-1, 33 KO). Mistrz świata wagi średniej federacji WBA/WBC/IBF i tak wystąpi 5 maja, ale na razie nie wiadomo z kim skrzyżuje rękawice.

W tej chwili głównym kandydatem do starcia z "GGG" jest 33-letni Irlandczyk Gary O'Sullivan (27-2, 19 KO), który pozostaje w formie, bo przygotowuje się do planowanego na 4 maja występu na gali Golden Boy Promotions. Swoją osobę zgłaszali też 21-letni Meksykanin Jaime Munguia (28-0, 24 KO), Siergiej Derewianczenko (12-0, 10 KO), Demetrius Andrade (25-0, 16 KO), Julio Cesar Chavez Jr (50-3-1, 32 KO) czy Yamaguchi Falcao (15-0, 7 KO).



Teraz swojego kandydata zgłasza sławny promotor Bob Arum. Szef stajni Top Rank jest gotów wystawić pierwszego w historii meksykańskiego mistrza świata kategorii super średniej, championa WBO Gilberto Ramireza (37-0, 25 KO). Warunek jest jednak taki, że mistrz wagi średniej musiałby walczyć w limicie wyższym o 3,65 kilograma.



"Naciskamy na taki pojedynek od roku i jesteśmy na niego gotowi. "Zurdo" zawsze pozostaje w formie i dobrej kondycji, bo praktycznie nie rusza się z sali. On chce walczyć z najlepszymi, dlatego jesteśmy gotowi na Gołowkina. Kazach miałby okazję do zdobycia naszego pasa w wadze super średniej" - mówi Hector Zapari, szkoleniowiec Ramireza.

Saul Alvarez wpadł na dwóch wyrywkowych kontrolach antydopingowych organizacji WADA przeprowadzonych w lutym. On i jego sztab tłumaczyli się zatrutym mięsem. W jego organizmie wykryto zabroniony środek o nazwie clenbuterol. Pozytywne wyniki badań antydopingowych wyszły 17 i 20 lutego. Na innych testach Canelo był już "czysty". Meksykański pięściarz niemal na pewno nie zostałby dopuszczony do pojedynku z Gołowkinem przez Komisję Sportową Stanu Nevada. W związku z tym postanowił się wycofać z wielkiego rewanżu.