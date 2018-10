Koniec Tomasza Adamka? Miller wygrał błyskawicznie przez nokaut

Bardzo szybko zakończyła się konfrontacja Tomasza Adamka z Jarrellem Millerem w Chicago. Polak został znokautowany przez Amerykanina ciosem podbródkowym w 51. sekundzie drugiej rundy. ”Góral” miał ogromne problemy od początku walki, został kompletnie zdominowany i zepchnięty do defensywy. Pytanie, czy to koniec kariery pięściarza z Gilowic?

Zdjęcie Tomasz Adamek liczony na ringu /AFP

Jeszcze dwa i pół roku temu wydawało się, że kariera Tomasza Adamka (53-5) dobiegła końca. Polak przegrał wówczas na gali Polsat Boxing Night w Krakowie z Erikiem Moliną przez nokaut w 10. rundzie. Żegnał się z ringiem. Jednak później ”Góral” zmienił sztab szkoleniowy, na dobre rozpoczął współpracę z promotorem Mateuszem Borkiem i po trzech zwycięstwach z rzędu dostał walkę z nieobliczalnym, groźnym i niepokonanym Amerykaninem Jarrellem Millerem (21-0-1, 18 KO). Po Polaka sięgnął obecnie najbardziej prężnie działający promotor na świecie Eddie Hearn, który stwierdził, że jeśli Adamek zdoła zwyciężyć, to nie widzi powodu, by nie walczył o mistrzostwo świata.

Potężnie bijący i zawsze idący do przodu Miller podczas ostatniego ważenia był cięższy od Polaka o 40 kg! Pięściarz z USA był przeświadczony, że Adamek w końcu nie wytrzyma jego naporu i siły. Tymczasem z obozu ”Górala” docierały głosy, że przy wadze 103 kg będzie ruchliwy, szybki na nogach, trudny do złapania oraz bardzo uważny. Każdy z jego zespołu zdawał sobie sprawę, że wygrana z Millerem to ostatnia szansa, na jeszcze jedną walkę o dużą stawkę.

Koniec marzeń

Jako pierwszy do ringu w chicagowskiej hali Wintrust Arena wyszedł Adamek, który mógł liczyć na wsparcie licznie przybyłych polskich kibiców. Po raz ostatni zawodnik z Gilowic walczył w USA w 2014 roku, kiedy przegrał przez jednogłośną decyzję z Ukraińcem Wiaczesławem Głazkowem.

Następnie na ring wszedł wyższy od Adamka o 5 cm i mający lepszy zasięg Miller, który miał już na koncie wygraną nad Polakiem – w 2017 roku pokonał przez techniczny nokaut w 9. rundzie Mariusza Wacha. Gdy wyczytywano jego nazwisko został wygwizdany. Jednak na jego spodenkach widniał napis ”Black Polska” – Miller przyjaźni się z Adamem Kownackim i darzy sympatią nasz kraj.

Jednak sympatią w ringu na pewno nie darzył Adamka. Już w 1. rundzie było widać, że Polaka czeka niezwykle trudna przeprawa. Amerykanin starał się zepchnąć ”Górala” pod liny i tam atakować ciosami. Jego ciosy były piekielnie mocne. Trafił m.in. potężnym prawym na wątrobę. Adamek próbował odpowiadać ciosami na tułów, ale brakowały lewych prostych i przede wszystkim większość uderzeń lądowała na gardzie Millera.

Na początku drugiego starcia było już po wszystkim. Miller od początku ruszył na Polaka – pierwszy prawy podbródkowy zachwiał byłym mistrzem kategorii półciężkiej i junior ciężkiej, ale już drugi powalił go na deski. Adamek nie mógł się podnieść i sędzia przerwał walkę.

Czego zabrakło? Ruchu, wspomnianej pracy nóg i balansu. Z drugiej strony trudno powstrzymać tak potężnego pięściarza jak Miller, który bardzo umiejętnie skracał ring.

Porażka oznacza, że jeden z najlepszych pięściarzy w historii polskiego boksu zawodowego może zapomnieć o marzeniach związanych z mistrzowskim tytułem. Nie oznacza jednak, że już na pewno nie zobaczymy go w ringu. W Polsce nadal można zorganizować mu kilka ciekawych walk, ale wszystko zapewne wyjaśni się w ciągu najbliższych dni.

