Krzysztof "Diablo" Włodarczyk nokautuje w walce wieczoru w Zakopanem

Były mistrz świata kategorii junior ciężkiej Krzysztof Włodarczyk (56-4-1, 39 KO) w niecodzienny sposób pokonał przez techniczny nokaut Ala Sandsa (20-4, 18 KO) w walce wieczoru na gali Nosalowy Dwór KnockOut Boxing Night 4 w Zakopanem. Pojedynek zakończył się w drugiej rundzie po ciosie... prostym!

Nazywany "Haitańską Pokusą" Al Sands miał straszyć przede wszystkim imponującym bilansem walk (20 zwycięstw, w tym 18 przed czasem), o czym przed walką świadczyły słowa między innymi trenera Andrzeja Gmitruka na antenie TVP Sport. - Al Sands moim skromnym zdaniem nie jest zawodnikiem, który powinien zagrozić Włodarczykowi w jakimkolwiek momencie tej walki. Ma dobre warunki fizyczne, ale parę razy już siedział na deskach, szczególnie w ostatniej walce przegranej przed czasem.

W podobnym tonie wypowiadał się kolega po fachu "Diablo" Mateusz Masternak, twierdząc że Sands może utrudnić życie Polakowi tylko pracą na nogach, ale nie dostrzegał większego zagrożenia. I obaj mieli stuprocentową rację.

Włodarczyk rozpoczął walkę w swoim stylu, nie rzucając się do szalonego ataku, tylko rozpoznając poczynania mającego trochę problemów koordynacyjnych rywala. Natomiast, gdy tylko chciał, był w stanie ulokować precyzyjny lewy prosty między gardą, a po chwili wystrzelił lewym podbródkowym.

Spektakularny koniec przyszedł już w drugiej rundzie. Urodzony na Haiti pięściarz amerykański nagle przyjął niepozorny lewy prosty, po którym niespodziewanie padł na deski i był liczony. Wprawdzie na chwilę się podniósł, ale nie miał ochoty dalej rywalizować z Włodarczykiem. Być może Sands nabawił się kontuzji, bo z nosa zaczęła mu obficie płynąć krew.

- Rywal powiedział do mnie: "co za cios prosty". Powiem też, że przeciwnik nie grzeszył siłą - przyznał szczerze "Diablo" tuż po werdykcie na antenie TVP Sport, po czym dodał: - Mam nadzieję, że ci kibice, którzy we mnie wierzyli, nadal we mnie wierzą.



