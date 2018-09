Krzysztof "Diablo" Włodarczyk: Rywal nie ma nic do stracenia

6 października na gali Nosalowy Dwór KnockOut Boxing Night 4 w Zakopanem między liny powróci Krzysztof Włodarczyk (55-4-1, 38 KO). Rywalem dwukrotnego mistrza świata wagi junior ciężkiej będzie obdarzony potężnym uderzeniem Al Sands (20-3, 18 KO). Pięściarz nazywany "Haitańską Pokusą" większość walk rozstrzygnął przed czasem.

- Spodziewam się z jego strony mocnej ofensywy, bo wiem, że nie ma nic do stracenia, a zyskać może wiele. Ma wysoki współczynnik nokautów. Na pewno w ringu będzie się działo, bo ja lubię rywali, którzy idą po nokaut - przekonuje "Diablo", który w swoim poprzednim występie wypunktował groźnego Olanrewaju Durodolę.

Sands przez starciem z utytułowanym Polakiem jest niezwykle zmotywowany. - To jest dla mnie szansa, na jaką czekałem. Włodarczyk jest wysoko sklasyfikowany w światowych rankingach, pokonam go i przybliżę się do walki o pas. Kluczem do sukcesu będzie koncentracja i luz. Jeśli będę w stanie zgrać te dwa elementy, zobaczycie mnie w najlepszym wydaniu i to ja zejdę z ringu jako zwycięzca! - zapowiada trenujący w Minnesocie Sands.

Podczas zakopiańskiej gali kibicom zaprezentują się także niepokonani jako zawodowcy Patryk Szymański i Łukasz Różański oraz niezwykle utalentowany Fiodor Czerkaszyn, który skrzyżuje rękawice z twardym Bartłomiejem Grafką.

Podopieczny Fiodora Łapina do jesiennego startu szykował się, sparując w Wielkiej Brytanii z zawodnikami ścisłej światowej czołówki, między innymi finalistą prestiżowego turnieju World Boxing Super Series Callumem Smithem.

- To był bardzo udany wyjazd, bo miałem okazję sprawdzić się z najlepszymi, dało mi to możliwość określenia, w jakim miejscu sportowo się aktualnie znajduję. Myślę, że wypadłem dobrze i w pełni zmotywowany przystąpię do walki - mówi błyskawicznie nokautujący swoich oponentów Czerkaszyn.

Bezpośrednią transmisję telewizyjną z Nosalowy Dwór KnockOut Boxing Night 4 w Zakopanem przeprowadzą TVP Sport i TVP 1.