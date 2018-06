Krzysztof Włodarczyk do Artura Szpilki: Obiecuję ci to!

- Czułem momentami, że mógłbym skończyć walkę przed czasem, chciałem jednak dłużej poboksować - mówił po wygranej nad Olanrewaju Durodolą (27-6, 25 KO) zadowolony Krzysztof Włodarczyk (55-4-1, 38 KO).

- Zaczynam nowy rozdział życia i oglądacie narodziny nowego mnie. Teraz wiem co chcę od życia. Musiałbym zadawać jeszcze trochę więcej ciosów. Tak naprawdę od drugiej, może trzeciej rundy wiedziałem już, że może nie będzie łatwo, ale to na pewno ja wygram - powiedział Krzysztof Włodarczyk po zwycięskiej walce.

- Wydaje mi się, że dojrzewam na ringu. Wiem czego, chcę - stwierdził i dodał, odnosząc się do słów Artura Szpilki o wspólnej walce. - Artur, zrobimy to! Nie wiem, czy za pół roku, za rok, czy za półtora, ale obiecuję ci to. Damy fajny boks.



Zdjęcie Artur Szpilka / Piotr Kucza / Newspix