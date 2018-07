Krzysztof Włodarczyk wróci w październiku w Zakopanem?

Prawdopodobnie w październiku w Zakopanem między liny powróci Krzysztof Włodarczyk (55-4-1, 38 KO), o czym poinformował sam zainteresowany w rozmowie z Andrzejem Kostyrą.

"Diablo" to były dwukrotny mistrz świata kategorii junior ciężkiej, ale dziś musi odbudowywać mozolnie swoją utraconą pozycję. Pierwszy krok w tym kierunku zrobił na początku czerwca, pokonując w dobrym stylu na punkty Olanrewaju Durodolę.

Ostatnio w mediach spekulowano o tym, że Włodarczyk mógłby skrzyżować w listopadzie rękawice z Arturem Szpilką (21-3, 15 KO), lecz Krzysiek póki co ma chyba inne plany.

- Nie widzę teraz tej walki. To ja byłem mistrzem świata WBC przez cztery lata, on jest młodszy, niech więc pozostanie cierpliwy. Będę jeszcze dążył przez rok, może półtora, do walki o mistrzostwo świata. Andrzej Wasilewski to czarodziej promotorki i liczę na to, że doprowadzi mnie jeszcze do takiego pojedynku - stwierdził Włodarczyk.