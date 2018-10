Landowski Boxing Night XIII. Mecz Polska – Anglia w hali Gwardii Warszawa

Przed nami XIII edycja Landowski Boxing Night. Popularna gala organizowana przez Łukasza Landowskiego odbędzie w kultowej dla historii polskiego boksu warszawskiej hali Gwardii, 26 października w piątek. Tym razem rozegrany zostanie mecz Polska – Anglia.

To już drugi raz gdy gala Landowski Boxing Night zostanie zorganizowana w hali Gwardii. Ta popularna przed laty kuźnia pięściarskich talentów, medalistów i mistrzów świata ponownie wraca na bokserskie tory.

- Bardzo dobrze współpracuje nam się z włodarzami hali Gwardii. Ze względu na tradycje bokserskie tego miejsca nasza gala doskonale wpisuje się w jego charakter. Po renowacji obiektu ustawiono ring, wywieszono zdjęcia starych mistrzów, otwarto Muzeum im. Feliksa Stamma. My jako Landowski Boxing wypełniamy ją walkami bokserskimi - mówi Łukasz Landowski.

W poprzedniej edycji Landowski Boxing Night w ramach gali rozegrano mecz Polska - Szwecja. Tym razem do Warszawy przyjedzie drużyna z Anglii z klubu Burton Boxing Club. - Chcemy sprawdzić naszych wychowanków z dobrze wyszkolonymi zawodnikami z Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że to właśnie tam obecnie jest centrum boksu światowego. To będzie duże wyzwanie dla naszych zawodników - zaznaczył.



Mecz Polska - Anglia zostanie rozegrany na zasadach boksu olimpijskiego. Tradycyjnie wystąpią też tzw. koneserzy boksu, czyli osoby rekreacyjnie uprawiające boks. Na widowni nie zabraknie znanych osób ze środowiska bokserskiego - byłych i obecnych reprezentantów pięściarstwa w olimpijskim i zawodowym boksie. Galę poprowadzi Szymon Majewski.

Wstęp na galę jest bezpłatny, ale jeżeli ktoś chce wesprzeć inicjatywę Landowski Boxing Night może wykupić pakiet VIP z miejscem tuż przy ringu.