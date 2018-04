Manny Pacquiao w lipcu wraca na ring

Filipińczyk Manny Pacquiao, który był mistrzem świata w ośmiu kategoriach wagowych, zmierzy się 14 lipca z Argentyńczykiem Lucasem Matthysem w walce o pas mistrza świata wagi półśredniej federacji WBA.

39-letni pięściarz ostatni raz wszedł do ringu w lipcu ubiegłego roku i po decyzjach sędziów przegrał z anonimowym Australijczykiem Jeffem Hornem, tracąc w ten sposób pas federacji WBO.

Do walki z Matthysem Pacquiao przystąpi z nowym trenerem Buboyem Fernandezem, który zastąpił jego długoletniego szkoleniowca Freddiego Roacha. Walka odbędzie się w Kuala Lumpur w Malezji. 35-letni argentyński rywal wygrał 44 walki, w tym 36 przez nokaut.

Dla weterana ringu, jakim Pacquiao niewątpliwie jest, będzie to 69. profesjonalna walka. Filipiński pięściarz był pierwszym zawodnikiem w historii, który zdobył pasy w czterech z ośmiu kategorii wagowych. W szczytowym momencie kariery uważano go za najlepszego pięściarza bez podziału na kategorie.

We wrześniu ubiegłego roku Pacquiao, który jest również senatorem w swoim kraju oraz pułkownikiem filipińskiej armii, wycofał się z rewanżu z Hornem, a prowadzący go od 2001 roku Roach wzywał podopiecznego do zakończenia kariery.

