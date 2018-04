Masternak: Myślę, że trener Gosiewski pomoże mi w narożniku

Według ekspertów sportowo najciekawszą walką sobotniej gali Polsat Boxing Night w Częstochowie będzie rewanżowy pojedynek Mateusza Masternaka (40-4, 27 KO) z Yourim Kalengą (23-4, 16 KO). Wiadomo już, że "Master" będzie musiał radzić sobie w czasie tego starcia bez Andrzeja Gmitruka w narożniku, ale wrocławianin nie zamierza załamywać rąk.

Zdjęcie Mateusz Masternak /AFP

Informowaliśmy już, że sekundować Mateuszowi będzie ostatecznie duet Zygmunt Gosiewski i Piotr Wilczewski.

Reklama

Wieloletni trener Gwardii Wrocław od lat jest związany z Masternakiem i to on ma zapewnić mu w tej arcyważnej walce spokój.

- To taka dobra dusza mojej kariery, mój wrocławski trener. Pracuję z nim od 2006 roku. Zawsze jest w cieniu, ale w okresie między walkami to właśnie on dba o to, bym nie "zardzewiał". Dużo w ringu widział, dużo osiągnął, pracował z dobrymi zawodnikami. Dobrze czyta boks i myślę, że pomoże mi w narożniku - przekonuje w rozmowie z "Super Expressem" Masternak.